Green Earth Institute informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Green Earth Institute lud am 16.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Green Earth Institute ein Ergebnis je Aktie von -10,770 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42,4 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 63,8 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at