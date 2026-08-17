Green Earth Institute zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Green Earth Institute präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Green Earth Institute hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 17,55 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -10,230 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 48,94 Prozent auf 34,5 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Green Earth Institute 67,6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at