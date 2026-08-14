Green Globe International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Green Globe International hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Green Globe International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 114,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem -0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at