Green Globe International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Green Globe International hat am 03.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 90,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at