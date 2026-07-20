Green Landscaping gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Green Landscaping hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,29 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,15 SEK je Aktie erzielt worden.

Green Landscaping hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,85 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,61 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,11 SEK sowie einem Umsatz von 1,78 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at