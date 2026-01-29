Green Landscaping hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Green Landscaping hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,89 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Green Landscaping noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,79 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 1,77 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,00 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,80 Milliarden SEK ausgegangen.

In Sachen EPS wurden 2,26 SEK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Green Landscaping 3,48 SEK je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Green Landscaping mit einem Umsatz von insgesamt 6,23 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,35 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um -1,94 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 2,40 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 6,26 Milliarden SEK festgelegt.

Redaktion finanzen.at