Green Landscaping stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Green Landscaping hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,560 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Green Landscaping im vergangenen Quartal 1,79 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Green Landscaping 1,61 Milliarden SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at