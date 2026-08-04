Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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04.08.2026 18:57:28
Green means go for uniform ahead of new school year
Sirius Academy West in Hull is giving parents the chance to make sure uniforms conform in advance.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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