Green Monster: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Green Monster ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Green Monster die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 22,64 JPY gegenüber -13,300 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 523,5 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 516,2 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at