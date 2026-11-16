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16.11.2026 06:31:29
Green Monster: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Green Monster ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Green Monster die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 22,64 JPY gegenüber -13,300 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite standen 523,5 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 516,2 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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