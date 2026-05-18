Green Monster verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Green Monster stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 16,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Green Monster ein Ergebnis je Aktie von 19,31 JPY vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,97 Prozent auf 442,4 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Green Monster 614,2 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at