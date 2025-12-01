Green Panda Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Green Panda Capital hat am 29.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Green Panda Capital hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at