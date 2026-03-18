Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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18.03.2026 14:40:30
Green Party leader pledges £8.4bn to stop UK energy bills rising
Zack Polanski says party would prevent increases in household energy costs through higher taxes on capital gainsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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