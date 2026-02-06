Green Plains: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Green Plains äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,860 USD je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 428,9 Millionen USD, gegenüber 608,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,52 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,800 USD. Im Vorjahr waren -1,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,60 Prozent auf 2,09 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

