Green Plains präsentierte Quartalsergebnisse

Green Plains präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Green Plains 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,64 Prozent zurück. Hier wurden 519,7 Millionen USD gegenüber 638,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at