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01.06.2026 06:31:29
Green Rise Foods hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Green Rise Foods gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 88,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,5 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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