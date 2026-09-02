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02.09.2026 06:31:29
Green Rise Foods: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Green Rise Foods hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Green Rise Foods 0,040 CAD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,8 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,2 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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