Green Star Products informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Green Star Products lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Green Star Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at