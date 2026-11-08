Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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08.11.2026 18:15:00
Green Thumb Ended Its String of Profitable Quarters. Is the Stock a Buy?
One big edge that Green Thumb Industries (OTC: GTBIF) had until recently was that it was one of the few marijuana retailers to turn a profit. On Nov. 4, however, the Chicago-based company reported a third-quarter loss per share of $0.02, the first time since 2025's Q2 that it has lost money.
That's not the end of the world, though. The key is that Green Thumb continues to grow sales. It reported Q3 revenue of $324.4 million, up 11.3%, year over year, showing growing demand for its consumer brand portfolio.
Here are three reasons to buy Green Thumb Industries.
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