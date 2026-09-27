Green Thumb Industries Aktie
WKN DE: A2JN3P / ISIN: CA39342L1085
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27.09.2026 17:17:00
Green Thumb Industries: Is This Profitable Cannabis Stock Still Undervalued?
Green Thumb Industries (OTC: GTBIF) generated $306.7 million in second-quarter revenue, $84.3 million in normalized EBITDA, and another $29 million in operating cash flow. It also made $4.9 million in GAAP net income.
Those numbers aren't particularly common in the U.S. cannabis industry, where plenty of operators still struggle to consistently generate profits and cash flow. Green Thumb has managed to do both while maintaining one of the stronger balance sheets among large U.S. cannabis companies.
So why does the company still have a market capitalization of only about $1.7 billion?
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Nachrichten zu Green Thumb Industries Inc Registered Shs
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03.08.26
|Ausblick: Green Thumb Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: Green Thumb Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Green Thumb Industries Inc Registered Shs
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