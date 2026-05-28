Hemp Aktie
WKN DE: A1C2N2 / ISIN: US56782C1099
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28.05.2026 11:45:00
Green Thumb Industries: Marijuana Meme Stock or Dream Stock?
Green Thumb Industries (OTC: GTBIF) is a cut above other marijuana stocks. In contrast to the vast majority that struggle to stay afloat, let alone report net income, Green Thumb currently has a streak of profitability. It's also delivering revenue growth.Unfortunately, we live in a time of caution and bearishness on cannabis companies. Here's my take on whether Green Thumb has enough potential for investors to buy the stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Green Thumb Industries Inc Registered Shs
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