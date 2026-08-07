Green Thumb Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Green Thumb Industries hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,55 Prozent auf 424,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 406,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at