Green Thumb Industries legte Quartalsergebnis vor

Green Thumb Industries äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Green Thumb Industries ein EPS von 0,050 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 411,8 Millionen CAD – ein Plus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Green Thumb Industries 401,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at