Green Thumb Industries Aktie
WKN DE: A2JN3P / ISIN: CA39342L1085
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31.08.2026 16:15:00
Green Thumb Industries Stock Looks Stuck. Here's Why Wall Street Loves the Cannabis Stock Anyway.
There's a fundamental disconnect between what the general public thinks of cannabis multi-state operator (MSO) Green Thumb Industries (OTC: GTBIF) and what analysts think of it.Shares of the Chicago-based company have fallen more than 5% so far this year, but analysts remain overwhelmingly bullish on it, maintaining an average price target of around $16, implying more than 100% upside.There are good reasons for that enthusiasm. Here are three reasons why analysts are bullish on the stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Green Thumb Industries Inc Registered Shs
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03.08.26
|Ausblick: Green Thumb Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: Green Thumb Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Green Thumb Industries Inc Registered Shs
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