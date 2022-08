Green Wave Materials Corp: BaFin untersagt das öffentliche Angebot von Aktien der Green Wave Materials Corp.

Weiter zum vollständigen Artikel bei "BaFin"

Die BaFin hat am 3. August 2022 das öffentliche Angebot von Aktien der Green Wave Materials Corp. durch die Green Wave Materials Corp mit Sitz in Edmonton, Alberta, Kanada, wegen Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung untersagt. Daher darf die Green Wave Materials Corp. keine Aktien der Gesellschaft zum Erwerb in Deutschland anbieten.