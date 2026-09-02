Greenbriar Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Greenbriar Capital hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Greenbriar Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at