Greenbrier Companies präsentierte Quartalsergebnisse

Greenbrier Companies hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,92 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,14 Prozent zurück. Hier wurden 755,8 Millionen USD gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

In Sachen EPS wurden 6,35 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Greenbrier Companies 4,96 USD je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,66 Prozent auf 3,23 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at