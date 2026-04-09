Greenbrier Companies präsentierte Quartalsergebnisse

Greenbrier Companies hat am 07.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Greenbrier Companies 1,56 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,08 Prozent zurück. Hier wurden 586,4 Millionen USD gegenüber 762,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at