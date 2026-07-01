Greenbrier Companies Aktie
WKN: 891600 / ISIN: US3936571013
|
01.07.2026 22:32:57
Greenbrier Companies Q3 Profit Falls
(RTTNews) - Greenbrier Companies (GBX) announced earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $18.9 million, or $0.60 per share. This compares with $60.1 million, or $1.86 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 31.6% to $576.5 million from $842.7 million last year.
Greenbrier Companies earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.9 Mln. vs. $60.1 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $1.86 last year. -Revenue: $576.5 Mln vs. $842.7 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.00 To $ 3.15 Full year revenue guidance: $ 2.4 B To $ 2.5 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Greenbrier Companies IncShs
|
30.06.26
|Ausblick: Greenbrier Companies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
17.06.26
|Erste Schätzungen: Greenbrier Companies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.04.26
|Ausblick: Greenbrier Companies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.03.26
|Erste Schätzungen: Greenbrier Companies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.01.26
|Ausblick: Greenbrier Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)