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29.10.2026 06:31:29
Greenbrier Companies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Greenbrier Companies gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Greenbrier Companies ein EPS von 1,16 USD je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 589,8 Millionen USD, gegenüber 755,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,96 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,35 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 2,46 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 23,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Greenbrier Companies 3,23 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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