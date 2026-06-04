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04.06.2026 06:31:29
Greencastle Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Greencastle Resources hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Greencastle Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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