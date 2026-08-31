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31.08.2026 06:31:29
Greencastle Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Greencastle Resources äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Greencastle Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,0 Millionen CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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