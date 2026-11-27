Greencastle Resources gab am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Greencastle Resources ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CAD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at