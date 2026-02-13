Greencrest Financial Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Greencrest Financial Services präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 126,8 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 223,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

