Greene Concepts stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Greene Concepts lud am 07.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig standen 0,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 28,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Greene Concepts 0,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Umsatzseitig standen 0,86 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 13,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Greene Concepts 0,99 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at