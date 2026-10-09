|
09.10.2026 06:31:28
Greene Concepts stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Greene Concepts lud am 07.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Umsatzseitig standen 0,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 28,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Greene Concepts 0,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Umsatzseitig standen 0,86 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 13,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Greene Concepts 0,99 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.