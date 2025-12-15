|
Greene Concepts stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Greene Concepts präsentierte in der am 12.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.
Das vergangene Quartal hat Greene Concepts mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,22 Prozent verringert.
