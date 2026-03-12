Greene Concepts stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Greene Concepts hat am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 60,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at