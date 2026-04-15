Greene County Bancorp Aktie
WKN: 539975 / ISIN: US3943571071
|
15.04.2026 16:45:31
Greene County Bancorp Approves Share Buyback Of Up To 400,000 Shares
(RTTNews) - Greene County Bancorp Inc. (GCBC) said its Board of Directors has approved a stock repurchase program for up to 400,000 shares of its common stock.
The buyback represents about 5.0% of the company's outstanding shares held by public shareholders, excluding its majority parent.
The program is expected to begin after the company reports results for the quarter ended March 31, 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Greene County Bancorp IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Greene County Bancorp IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Greene County Bancorp IncShs
|23,00
|-2,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX und DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.