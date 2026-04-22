Greene County Bancorp Aktie
WKN: 539975 / ISIN: US3943571071
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22.04.2026 17:40:16
Greene County Bancorp Inc. Announces Climb In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Greene County Bancorp Inc. (GCBC) reported a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $10.52 million, or $0.62 per share. This compares with $8.05 million, or $0.47 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.6% to $20.19 million from $16.21 million last year.
Greene County Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.52 Mln. vs. $8.05 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $0.47 last year. -Revenue: $20.19 Mln vs. $16.21 Mln last year.
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