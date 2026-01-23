Greene County Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Greene County Bancorp hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,440 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Greene County Bancorp 36,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at