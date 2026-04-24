Greene County Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Greene County Bancorp präsentierte in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,470 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at