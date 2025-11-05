|
Greenestone Healthcare: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Greenestone Healthcare hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Greenestone Healthcare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 229,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
