Greenfire Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Greenfire Resources hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,42 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,39 Prozent auf 104,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 123,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at