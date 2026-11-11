Greenfire Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Greenfire Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 192,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 99,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at