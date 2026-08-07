Greenfire Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Greenfire Resources präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Greenfire Resources mit einem Umsatz von insgesamt 140,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 38,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at