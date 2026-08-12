GreenFirst Forest Products legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GreenFirst Forest Products hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,24 CAD gegenüber -0,420 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 96,1 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 13,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at