GreenFirst Forest Products legte Quartalsergebnis vor

GreenFirst Forest Products hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,30 CAD. Ein Jahr zuvor waren -2,540 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,80 Prozent auf 87,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at