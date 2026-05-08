GreenFirst Forest Products: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GreenFirst Forest Products hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

GreenFirst Forest Products vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,89 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 71,8 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 60,6 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at