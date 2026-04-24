Greenheart Gold öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Greenheart Gold lud am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,040 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,120 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at