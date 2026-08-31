Greenheart Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Greenheart Gold hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at