Greenheart Gold gab am 20.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at